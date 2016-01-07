أخبار عاجلة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 4 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة على طريق "القاهرة - الإسماعيلية"

Google+ Print
إصابة 4 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة على طريق "القاهرة - الإسماعيلية" إصابة 4 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة على طريق "القاهرة - الإسماعيلية"
أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة نتيجة انقلاب سيارة كانوا يستقلونها على طريق "القاهرة الإسماعيلية"، دائرة مركز أبو صوير.

تلقى اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب السيارة رقم "5486 ط ع ل " على طريق القاهرة - الإسماعيلية دائرة مركز ابوصوير.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، إلى مكان وتبين إصابة كل من "أمال عبد الفتاح الشناوى " 12 سنة مقيمة بورسعيد و"صابرين محمد مسعود" 37 سنة مقيمة القاهرة و"محمد عبد الفتاح الشناوى" 16 سنة مقيم بورسعيد "أحمد أحمد المنياوى" 29 سنة مقيم بورسعيد، تم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لإسعافهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365