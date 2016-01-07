إصابة 4 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة على طريق "القاهرة - الإسماعيلية"

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة نتيجة انقلاب سيارة كانوا يستقلونها على طريق "القاهرة الإسماعيلية"، دائرة مركز أبو صوير.

تلقى اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب السيارة رقم "5486 ط ع ل " على طريق القاهرة - الإسماعيلية دائرة مركز ابوصوير.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، إلى مكان وتبين إصابة كل من "أمال عبد الفتاح الشناوى " 12 سنة مقيمة بورسعيد و"صابرين محمد مسعود" 37 سنة مقيمة القاهرة و"محمد عبد الفتاح الشناوى" 16 سنة مقيم بورسعيد "أحمد أحمد المنياوى" 29 سنة مقيم بورسعيد، تم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لإسعافهم.