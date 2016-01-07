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بالصور.. ملتقى جماهيرى لنواب "النور" بالإسكندرية لرصد مشاكل الأهالى

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بالصور.. ملتقى جماهيرى لنواب "النور" بالإسكندرية لرصد مشاكل الأهالى بالصور.. ملتقى جماهيرى لنواب "النور" بالإسكندرية لرصد مشاكل الأهالى
نظم نواب حزب النور بالإسكندرية، اليوم الخويس، ملتقى جماهيرى لأهالى العامرية وبرج العرب، لرصد مشاكل المواطنين الخاصة بالخدمات.

وناقش النواب مع الأهالى مشكلة الصرف الصحى المتهالكة بنطقة غرب الإسكندرية، وارتفاع مياه الشرب وانقطاعها بشكل مستمر عن بعض الأحياء، بالإضافة إلى عدم وجود طرق ممهدة وكبارى بالطرق السريعة، ما يتسبب فى وقوع العديد من الحوادث لدى المواطنين.

ووعد نواب النور بالعامرية وبرج العرب بحل مشاكل المواطنين خلال انعقاد جلسات مجلس النواب رسمياً خلال الأسبوع القادم، ونقل جميع الشكاوى إلى البرلمان لسرعة حلها خلال الفترة القادمة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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