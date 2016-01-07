أخبار عاجلة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

جيش الاحتلال يقتل 4 فلسطينيين بزعم الهجوم على جنوده بالضفة

Google+ Print
جيش الاحتلال يقتل 4 فلسطينيين بزعم الهجوم على جنوده بالضفة جيش الاحتلال يقتل 4 فلسطينيين بزعم الهجوم على جنوده بالضفة

>قال جيش الاحتلال الإسرائيلى إن قوات الأمن قتلت بالرصاص، أربعة فلسطينيين شنوا هجومين حاولوا فيهما تنفيذ عمليتى طعن فى الضفة الغربية المحتلة مع دخول موجة العنف الحالية شهرها الرابع.

وقع الهجوم الأول فى تقاطع جوش عتصيون الذى شهد كثيرا من الهجمات فى الفترة الأخيرة. وقال الجيش فى بيان إن ثلاثة فلسطينيين هاجموا عددا من الجنود بسكاكين وإن "القوات أحبطت الهجوم وأطلقت النار على المهاجمين."

وبعدها بقليل قال الجيش إن فلسطينيا حاول طعن جندى عند نقطة تفتيش قريبة من مدينة الخليل قبل أن يطلق عليه الرصاص فيسقط قتيلا.

وفى المقابل قتلت القوات الإسرائيلية أو مدنيين مسلحين 137 فلسطينيا على الأقل خلال الفترة نفسها بينهم 87 تقول السلطات إنهم مهاجمون. وغالبية القتلى الآخرين سقطوا فى اشتباكات مع قوات الأمن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365