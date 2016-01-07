جيش الاحتلال يقتل 4 فلسطينيين بزعم الهجوم على جنوده بالضفة

>قال جيش الاحتلال الإسرائيلى إن قوات الأمن قتلت بالرصاص، أربعة فلسطينيين شنوا هجومين حاولوا فيهما تنفيذ عمليتى طعن فى الضفة الغربية المحتلة مع دخول موجة العنف الحالية شهرها الرابع.

وقع الهجوم الأول فى تقاطع جوش عتصيون الذى شهد كثيرا من الهجمات فى الفترة الأخيرة. وقال الجيش فى بيان إن ثلاثة فلسطينيين هاجموا عددا من الجنود بسكاكين وإن "القوات أحبطت الهجوم وأطلقت النار على المهاجمين."

وبعدها بقليل قال الجيش إن فلسطينيا حاول طعن جندى عند نقطة تفتيش قريبة من مدينة الخليل قبل أن يطلق عليه الرصاص فيسقط قتيلا.

وفى المقابل قتلت القوات الإسرائيلية أو مدنيين مسلحين 137 فلسطينيا على الأقل خلال الفترة نفسها بينهم 87 تقول السلطات إنهم مهاجمون. وغالبية القتلى الآخرين سقطوا فى اشتباكات مع قوات الأمن.

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