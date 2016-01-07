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«مقلد»: أشكر«الداخلية» على السماح بزيارة «العقرب».. وبعض الإخوان رفضوا التحدث

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«مقلد»: أشكر«الداخلية» على السماح بزيارة «العقرب».. وبعض الإخوان رفضوا التحدث «مقلد»: أشكر«الداخلية» على السماح بزيارة «العقرب».. وبعض الإخوان رفضوا التحدث

 

شاهندة مقلد – أرشيفية

قالت  شاهندة مقلد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن زيارة أعضاء المجلس لسجن العقرب المتواجد فيه معظم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين جاءت بناءً على شكاوي من أسر السجناء، وأضافت: ‘‘ أشكر وزارة الداخلية على ما تحقق من السماح لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة سجن العقرب، وأتمنى الاستجابة لكل مطالب المجلس’’.

وأضافت «مقلد»، خلال لقاءٍ لها ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد العربي” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أنه حدث مشادة بسيطة بين أعضاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مصلحة السجون.

وتابعت أن أعضاء المجلس لم يدخلوا العنابر الخاصة بالمسجونيين، إلا أن بعض المسجونيين مثل عصام سلطان، وصفوت حجازي، وغيرهم جاءوا إلى الغرفة المتواجد فيها أعضاء المجلس والضباط في مقر السجن، ليهاجموا أعضاء المجلس، حيث هاجم عصام سلطان وفد المجلس، قائلًا لهم: ‘‘انتوا انقلابيين، في الوقت الذي صمت فيه صفوت حجازي ولم يتحدث بأي شئ’’.

وأوضحت «مقلد»، أن كل من جاء من المسجونيين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين إلى الغرفة المتواجد فيها أعضاء القومي لحقوق الإنسان كانت أقوالهم لوفد المجلس تتلخص في الآتي: ‘‘محمد مرسي راجع للحكم.. وانتوا يا انقلابيين هتدخلوا السجن’’.

وأكدت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه: ‘‘يجب أن يحصل كل مسجون على حقه كاملًا في الرعاية، أيا كانت جريمته’’، مطالبة وزارة الداخلية بضرورة السماح للمنظمات الحقوقية الوطنية بزيارة السجون من خلال تقديم إخطار للوزارة.

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