المطار يستقبل 36 مرحلًا مصريًا من السعودية ولبنان لمخالفتهم شروط العمل

استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الخميس، 36 مرحلا مصريا من السعودية ولبنان لإقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم شروط العمل.

وأفاد مصدر بالمطارن أن 33 مصريًا وصلوا على متن الطائرة السعودية القادمة من جدة، وأقروا في المناقشات التى جرت معهم بأن السلطات السعودية ألقت القبض عليهم لمخالفتهم شروط العمل والإقامة.

كما استقبل المطار 3 مرحلين مصريين آخرين مرحلين من قبل السلطات الأمنية اللبنانية، وتم إنهاء إجراءات وصولهم على متن الطائرة المصرية القادمة من بيروت.

أمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بسرعة إنهاء إجراءات وصولهم بعد عرضهم على الأجهزة الأمنية المعنية للتأكد من سلامة موقفهم الأمنى والقانونى.