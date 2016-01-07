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مفاجأة.."الترابين" جاسوس الموساد يقاضى إسرائيل ويطالب بتعويض 15مليون شيكل

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مفاجأة.."الترابين" جاسوس الموساد يقاضى إسرائيل ويطالب بتعويض 15مليون شيكل مفاجأة.."الترابين" جاسوس الموساد يقاضى إسرائيل ويطالب بتعويض 15مليون شيكل
قال عودة الترابين، الجاسوس الاسرائيلى المفرج عنه من السجون الاسرائيلية منذ شهر ، إنه رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل للحصول على تعويض مادى قدره 15 مليون شيكل مقابل الـ 15 عاما التى قضاها بالسجون المصرية.

وأضاف "الترابين"، فى حوار أجراه مع القناة العاشرة بالتلفزيون الاسرائيلى، أن تل أبيب لم تسع للإفراج عنه طول هذه الفترة، زاعما فى الوقت ذاته تعرضه للتعذيب بالسجون المصرية.

وادعى "جاسوس الوساد"، أن سلطات السجن، الذى كان مسجونا به، كانوا يعذبونه ويصعقونه كهربائياً ، ويتم منع الشمس عنه لمدة شهر، لافتا إلى أنه كان يخرج من الزنزانة مدة نصف ساعة فقط مرة واحدة كل أسبوع.

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