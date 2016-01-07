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خلال 4 ساعات.. مطار القاهرة يستقبل 3200 سائح لزيارة المعالم الأثرية

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خلال 4 ساعات.. مطار القاهرة يستقبل 3200 سائح لزيارة المعالم الأثرية خلال 4 ساعات.. مطار القاهرة يستقبل 3200 سائح لزيارة المعالم الأثرية
استقبل مطار القاهرة الدولى، خلال الأربع ساعات الماضية 3200 سائح أجنبى من جنسيات أوربية، وأمريكية، لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالقاهرة الكبرى، والمحافظات المصرية المختلفة.

وأفاد مصدر مطلع بالمطار، أن 560 سائحًا صينيًا وصلوا القاهرة قادمين على متن 4 رحلات من الإمارات العربية المتحدة، بينما وصلت 5 أفواج من ألمانيا، والبرتغال، واليونان.

وأوضح المصدر فى تصريحاتٍ صحفية أن هناك 12 طائرة أخرى وصلت القاهرة، على متنها سياح من تايوان، واليابان، وكوريا، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بإشراف من شرطة السياحة بمطار القاهرة.

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مصر 365