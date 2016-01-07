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جلسة مصالحة بين عبدالرحيم على والسيد البدوى بـ"نادى السيارات"

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جلسة مصالحة بين عبدالرحيم على والسيد البدوى بـ"نادى السيارات" جلسة مصالحة بين عبدالرحيم على والسيد البدوى بـ"نادى السيارات"
أكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، أن جلسة مصالحة عقدت، منذ قليل، بين الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، والدكتور عبدالرحيم على الإعلامى وعضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، وذلك فى نادى السيارات بمنطقة وسط البلد.

وأشارت المصادر، إلى أن اتصالات مكثفة جرت بين الطرفين خلال الساعات القليلة الماضية لاحتواء الخلاف بينهما ورأب الصدع وتغليب المصلحة العامة على أى نزاعات وخلافات شخصية فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد.

اللقاء، حسبما كشفت المصادر، حضره عدد من الشخصيات الوفدية البارزة من بينها سفير نور ، والمستشار بهاء أبوشقة، واتفق الجميع على نبذ الخلافات، والتنسيق تحت قبة البرلمان بما يخدم الأهداف والمصالح الوطنية وفتح صفحة جديدة.

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