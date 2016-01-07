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مسؤول بـ"المركزى" لـ"اليوم السابع": تلقينا 500 مليون دولار من البنك الأفريقى

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مسؤول بـ"المركزى" لـ"اليوم السابع": تلقينا 500 مليون دولار من البنك الأفريقى مسؤول بـ"المركزى" لـ"اليوم السابع": تلقينا 500 مليون دولار من البنك الأفريقى
قال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الخميس، إن البنك المركزى المصرى تلقى اليوم 500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حسابات البنك المركزى المصرى وصلها حتى الآن، الـ 500 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى من قرض البنك الأفريقى للتنمية.

وانفرد "اليوم السابع" قبل أيام، بأن البنك المركزى المصرى وبالتنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية قدم 7.6 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام ولسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب فى سوق المال المصرية.
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>- "اليوم السابع" ينفرد بنشر أول توقيع لـ طارق عامر على العملة المصرية.. الـ 200 جنيه الفئة الأولى لمحافظ البنك المركزى المصرى.. وطرحها للتداول خلال أيام.. وباقى فئات البنكنوت فى الأسواق تباعًا

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