خبير بريطانى يفجر مفاجأة: الشيكولاتة أفضل علاج للكحة وتتفوق على الأدوية

كشف البروفيسور والخبير الدولى ألين موريس، رئيس أبحاث أمراض القلب والجهاز التنفسى بجامعة هال البريطانية، أن الشيكولاتة هى العلاج الأفضل للكحة وتتفوق على العلاجات والأدوية المختلفة والوسائل الطبيعية مثل العسل والليمون، معزياً ذلك إلى احتوائها على الكاكاو، والذى يساهم فى تهدئة الكحة وتلطيف الحلق.

وتابع أن خواص مادة الكاكاو وطبيعتها اللزجة بشكل يفوق أدوية الكحة الأخرى، يجعلها تكون طبقة سميكة تغلف النهايات العصبية فى الحلق، المسئولة عن تحفيز حدوث الكحة، وتقوم بتثبيط تأثيرها.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج عبر إحدى التجارب الإكلينيكية التى شملت 163 مريضاً أثبتت أن أدوية الكحة المحتوية على الكاكاو ساهمت بشكل ملحوظ فى تحسين أعراض الكحة خلال يومين، والمثير أن النتائج كانت أفضل مقارنة بأدوية الكحة الأخرى.

وأضاف التقرير أن تناول مشروب الشيكولاتة أو تناول قطعة منها قد يساهم فى تخفيف الكحة، ولكنه لن يكون بنفس تأثير الكاكاو المستخدم داخل دواء كحة.

جدير بالذكر أن الأبحاث السابقة أكدت أيضاً فاعلية الشيكولاتة فى تهدئة الكحة، حيث أشارت دراسة أجراها باحثون من جامعة إمبريال كولدج لندن البريطانية إلى أن إحدى مواد الألكالويد الموجودة فى الكاكاو، وتعرف باسم الثيربرومين تساهم فى تخفيف الكحة بشكل يتفوق على مادة الكودايين، والتى توجد داخل الكثير من أدوية الكحة.

وكشفت النتائج أيضاً أن الكثير من المرضى توقفوا عن تناول أدوية الكحة فى وقت مبكر وبشكل يفوق التوقعات لأنهم أعراضهم قد تحسنت.