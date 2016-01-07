بذور "الشيا" تعطى نتائج سحرية لعلاج سرطان القولون والوقاية منه

بذور "الشيا" ربما تردد هذه الكلمة على مسامعك فى الآونة الأخيرة أو قد تسمع عنها قليلا، ويطلق عليها أيضا المريمية الإسبانية, لكن بذور الشيا استخدمت لآلاف السنين، لقيمتها الغذائية العالية وفوائدها الصحية المذهلة.

وكشف الموقع الأمريكى ".healthyfoodhouse"، عن أن بذور الشيا السحرية، مفيدة فى علاج سرطان القولون، حيث إنها تحتوى على كميات وفيرة من الدهون والأميجا والبروتينات ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية، كما يمكن لهذه البذور امتصاص السوائل من الجسم، لذلك فهى مثالية لترطيب الجسم والشعور بالامتلاء لفترات طويلة.

وحسبما جاء فى التقرير فإن هذه البذور الصغيرة، لا تقدر بثمن وتوفر الكثير من القوة نتيجة لخواصها الصحية القوية، وبالنسبة لفوائدها الصحية فبذور الشيا مصدر غنى بالأحماض الدهنية الأساسية، كما أن البذور المذهلة تحتوى على الأحماض الدهنية والأوميجا 3 أكثر ثمانى مرات من سمك السلمون، وأيضا وفيرة بالأحماض الدهنية وأوميجا 6، وأكثر ثراءً بالمواد المضادة للأكسدة والبروتينات المهمة للصحة.

وأشار التقرير إلى أن هذه البذور الخارقة غنية بالفيتامينات والأحماض الأمينية والبروتينات النباتية التى تساعد على الهضم، فهى ممتازة لتجديد الجلد وحرق الدهون ويكون لها تأثير إيجابى على الجهاز الهضمى، حيث تحتوى على 37% من الألياف النباتية.

كما أظهر العديد من الدراسات،أن الأنظمة الغذائية التى تستهلك بذور الشيا، تقدم نتائج مذهلة فى حالة الإصابة بسرطان القولون والوقاية منه، ووفقا للأبحاث فإن استهلاك الكثير من بذور شيا تؤثر إيجابيا على صحة الشعر والأظافر لاحتوائها على 20% من البروتين.