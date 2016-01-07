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المغرب تنفى ما تداول بشأن رفع جيش موريتانيا علم بلاده بالصحراء المغربية

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المغرب تنفى ما تداول بشأن رفع جيش موريتانيا علم بلاده بالصحراء المغربية المغرب تنفى ما تداول بشأن رفع جيش موريتانيا علم بلاده بالصحراء المغربية

>نفى وزير الإتصال الناطق الرسمى باسم المغربية مصطفى الخلفى ما تم تداوله بشأن رفع الجيش الموريتانى علم موريتانيا فى مدينة الكويرة بالصحراء المغربية ، واستدعاء القائم بالأعمال الموريتانى لتقديم توضيحات إلى وزارة الشئون الخارجية والتعاون.

وقال الخلفى مساء اليوم الخميس ، خلال الندوة أعقبت اجتماع المجلس الحكومى الأسبوعى ، إن الأخبار التى تم تداولها إشاعات غير صحيحة ، مؤكدا أن علاقات المملكة المغربية مع موريتانيا أخوية وقوية وقائمة على التعاون.

وبخصوص علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبى ، أكد الوزير أن المغرب يسعى إلى الحفاظ على الشراكة التى تجمعه بالدول الأوروبية ، نافيا استعداد المملكة المغربية لتعليق التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبى ، بعد قرار المحكمة الأوروبية الإلغاء الجزئى لاتفاقية الصيد البحرى مع المغرب.

وعن حجم الاستثمارات ، أكد أن ارتفاع معدل الاستثمارات الخارجية فاق السنوات السابقة ، وقال إن المغرب يعزز موقعه فى أفريقيا ، وإن الإصلاحات الآن جارية لجلب استثمارات أخرى ، وذلك لفتح مجالات أخرى ، والمشروعات الأخيرة تعمل على رفع عموم غرب أفريقيا تشجيعا للدول الأخرى لجلب استثمارات أجنبية جديدة.
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