صور| محافظ أسوان يتفقد أعمال إحلال و تجديد محطتي الصرف الصحي «كيما»‎

قام اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، بجولة تفقدية للأعمال الجارية في مشروع تطوير محطتي كيما 1 وكيما 2 لمعالجة الصرف الصحي الناتج من مدينة أسوان، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الإحلال والتجديد بالمحطتين تمهيدًا لتشغيلها بكامل طاقتهما ولرفع مياه الصرف الصحي المعالجة لري الغابات الشجرية بوادي العلاقي، وبالتالي القضاء على أكبر بؤرة لتلوث نهر النيل والمتمثلة في مصرف السيل.

وطالب المحافظ من الجهات المنفذة للمشروع ببذل أقصى مجهود لسرعة الإنتهاء الكامل من أعمال الإحلال والتجديد بالمحطتين في مواعيدها المحددة من قبل وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأختتم حجازي جولته بتفقد الأعمال الجارية في المرحلة الثانية من مشروع تغطية مصرف السيل بطول 110 متر من أمام مسجد الأوقاف وحتى كوبري السيل الشمالي بتكلفة 6 مليون جنيه والمقرر ​إنهاؤها خلال شهر بعد إنتهاء وتسليم المرحلة الأولى من مشروع التغطية بطول 190 متر من كوبري السيل الجنوبي وحتى مسجد الأوقاف بتكلفة 9،8 مليون جنيه. وذلك بهدف خلق مساحات لإنشاء سويقة جديدة على مساحة 2400 م2 تضم 89 محل لإستيعاب الباعة الجائلين والقضاء على الإشغالات بالمنطقة، علاوة على إنشاء موقف لسيارات السيرفيس المتجهة إلى مناطق الصداقة الجديدة والقديمة وكيما والسد العالي شرق والشلال.