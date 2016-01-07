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محافظ دمياط يكرم الطلاب النابغين الفائزين بمسابقة إنتل العالمية

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محافظ دمياط يكرم الطلاب النابغين الفائزين بمسابقة إنتل العالمية محافظ دمياط يكرم الطلاب النابغين الفائزين بمسابقة إنتل العالمية
كرم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اليوم الخميس، الطالبان فادى مصطفى عمر وشقيقه عمرو، لحصولها على المركز الأول فى مجال الرياضيات والمركز الثالث بالمعرض الدولى لمسابقة إنتل العالمية لعام 2015 والطالبة دنيا صلاح صبرة من المدرسة الثانوية بالخياطة لمهارتها في إلقاء الشعر الوطنى والحماس .

كما كرم المحافظ، هبة محمد رضا الشيمى وأميرة حامد سعد ، المدرستين بمدرسة اللغات الرسمية الجديدة لتميزهن واجتهادهن فى العمل، كما شمل التكريم على مدير عام أكاديمية المعلمين بدمياط لبلوغه السن القانونية للمعاش.

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مصر 365