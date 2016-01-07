محافظ دمياط: نعمل على إقامة معرض دائم لصغار صناع الأثاث بأجر رمزى

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إن المحافظة بصدد اتخاذ العديد من الخطوات الجادة لمساعدة صغار الصناع على تجاوز حالة الركود الاقتصادى التى يعانيها قطاع الأثاث بدمياط، خاصة صغار الصناع.

وأعلن المحافظ، فى تصريحات صحفية، عن مساعيه لتدبير قطعة أرض بمساحة كبيرة لإقامة معرض دائم بأجر رمزى لتسويق منتجات المصانع والورش الصغيرة التى تحتاج لأن نمد لها يد العون، من خلال إتاحة الفرص التسويقية الكبيرة، عن طريق معرض كبير ومفتوح على السوق المحلى والإقليمى والدولى وبأجر رمزى، وذلك لمواجهة الوضع القائم وتحريك ملف صناعة الأثاث وللخروج من حالة الركود التى يشكو منها معظم صناع الأثاث.

كما أعلن المحافظ، عن إقامة معرض تسويقى لمساعدة صغار الصناع بالمبنى الدائم للصندوق الاجتماعى للتنمية بأرض المعارض بالقاهرة، بالإضافة لعمل بروتوكول عام مع جميع المحافظات بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى لإنشاء معارض دائمة بجميع محافظات الجمهورية، حيث أعلن عن إقامة معرض دائم للأثاث الدمياطى بمحافظة بنى سويف، بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومحافظة بنى سويف.

وكان المحافظ قد عرض مجموعة من الخطوات التنفيذية فى جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة، لتفعيل بروتوكول فرش المليون وحدة سكنية من الأثاث الدمياطى بحضور نائب وزير الإسكان د. مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى، وسها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث تم وضع الآليات والخطوات لحصول حاجزى الشقق على فرش ثلاث غرف من الأثاث الدمياطى من خلال النماذج المحددة بالمواصفات والمعايير التى تحددها اللجنة المشكلة لهذا الغرض فى بادرة إيجابية أخرى للخروج من الضائقة الاقتصادية والتسويقية ولمساعدة صغار صناع الأثاث، إضافة لعرض الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى لإنشاء مدينة دمياط للأثاث بعد انتهاء أعمال الرفع المساحى والجسات، وكذلك عرض المقترحات وحجم الأعمال المدنية والطاقة الاستيعابية للمرافق والخدمات والتصميمات المبدئية والمقترحات المضافة لمكونات المدينة الواعدة، التى من المنتظر أن تحقق النقلة النوعية والتسويقية المنشودة لتنمية قطاع الأثاث بدمياط.