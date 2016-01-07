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ضبط 59 ألف مخالفة انتظار خاطئ للسيارات خلال ديسمبر الماضى بالجيزة

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ضبط 59 ألف مخالفة انتظار خاطئ للسيارات خلال ديسمبر الماضى بالجيزة ضبط 59 ألف مخالفة انتظار خاطئ للسيارات خلال ديسمبر الماضى بالجيزة
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية بناء على تعليمات اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، لرصد المخالفات المرورية المتنوعة، وتمكنت الإدارة خلال شهر ديسمبرالماضى من ضبط 59890 مخالفة انتظار خاطئ للعديد من السيارات و 1513 مخالفة سيارة بدون رخص قيادة، وتم حجز 230 دراجة بخارية بدون رخص قيادة، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

وقال المقدم أيمن عبد القادر، مدير العلاقات العامة للإدارة العامة لمرور الجيزة، فى تصريحات صحفية، إن هناك حملات مرورية مكثفة تشنها الإدارة بشكل يومى على كل المحاور والميادين، لرصد المخالفات المرورية ومتابعة الحالة الأمنية بكل المحاور، لإلزام المواطنين باتباع كل قواعد المرور حرصًا على سلامتهم.

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