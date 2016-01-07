ضبط 120 كيلو بانجو قبل تهريبها عبر نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس

تمكنت مباحث إدارة نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس مساء اليوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب 120 كيلو بانجو عبر النفق.

كانت وردت معلومات إلى اللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس واللواء هشام درويش مدير البحث الجنائى لتأمين محور القناة ، تفيد بقيام مهربين تهريب مواد مخدرة عبر نفق الشهيد أحمد حمدى، وعلى الفور تم تشديد الإجراءات الأمنية على السيارات العابرة بنفق الشهيد أحمد حمدى من الاتجاهين السويس و سيناء، وأثناء عمليات التفتيش تمكن ضباط وأفراد مباحث النفق من ضبط سيارة نقل وبداخلها مخزن سرى مجهز لتهريب من خلاله المواد المخدرة وعثر بداخله على 40 لفافة من نبات المخدر البانجو تزن 120 كيلو من المواد المخدرة.