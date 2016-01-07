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ضبط 3 متسولين داخل مطار القاهرة الدولى

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ضبط 3 متسولين داخل مطار القاهرة الدولى ضبط 3 متسولين داخل مطار القاهرة الدولى
ألقت سلطات البحث الجنائى بمطار القاهرة الدولى برئاسة اللواء عبد الناصر حامد، القبض على 3 أشخاص أثناء محاولتهم التسول من الركاب والمودعين خارج صالات السفر والوصول.

جاء ذلك أثناء حملة نفذتها إدارة البحث بتوجيهات اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار وبإشراف العميد محمد صلاح رئيس مباحث المطار.

وأسفرت الحملة عن إلقاء القبض على "زين.م" 33 عام من سراى القبة و" سعد.ع" 50 عامًا من مواليد الشرقية و" سيد.م" 23 عاما من منشأة ناصر والمطلوب للتنفيذ فى 3 قضايا خيانة أمانة، فتم تحرير محاضر بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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مصر 365