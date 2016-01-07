إسبانيا تسلم أمريكا هنديين متهمين بتهريب صواريخ

قالت الشرطة الإسبانية في بيان يوم الخميس إنها سلمت الولايات المتحدة هنديين اعتقلا للاشتباه في ضلوعهما في تهريب صواريخ روسية مضادة للطائرات.

كانت الشرطة الإسبانية ألقت القبض على الرجلين في 2014 مع رجلين باكستانيين جرى تسليمهما بالفعل في إطار عملية مشتركة يطلق عليها عملية يوجا مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية تهدف لضبط عصابة تهريب تتمركز بإقليم قطالونيا.

وبحسب رويترز عرض الرجلان صواريخ إيجلا الروسية على جماعات أجنبية شبه عسكرية. ولم يتسن على الفور معرفة موعد تسليم الرجلين.

وذكر البيان أن مكتب المدعي العام في نيويورك اتهم الرجلين بتهريب مخدرات وأسلحة وتمويل منظمات إرهابية. ويواجه المتهمان عقوبة تصل إلى السجن 30 عامًا.