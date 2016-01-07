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الشناوي لـ في الجول: استقلت من رئاسة لجنة الحكام بسبب التدخلات.. وهؤلاء وراء ' اللعب '

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الشناوي لـ في الجول: استقلت من رئاسة لجنة الحكام بسبب التدخلات.. وهؤلاء وراء ' اللعب ' الشناوي لـ في الجول: استقلت من رئاسة لجنة الحكام بسبب التدخلات.. وهؤلاء وراء ' اللعب '

تقدم أحمد الشناوي رئيس لجنة الحكام باعتذار شفوي لجمال علام رئيس اتحاد الكرة بعد أيام قليلة من توليه المهمة رسميا.

وحول الاستقالة أكد الشناوي لـFilGoal.com يوم الخميس: "الأمر منتهي بالنسبة لي.. لن أستمر في المهمة لأن جمال علام أخل بالاتفاقات التي تضمنت اجتماعي معه".

وتابع "جئت أعمل متطوعا بدون أجر. أعلم أن سداسي من أعضاء اتحاد الكرة اختارني وهناك ثلاثة أرادوا جمال الغندور، وهذا الثلاثي وراء اللعب".

وأردف "طلبت استقلالية لجنة الحكام ولا أريد تدخل من أعضاء اتحاد الكرة.. لا أحد يسألني فلان هذا لماذا لا يشارك في المباريات؟".

وأكمل "علاقتي جيدة بجمال الغندور الذي اتصل بي وهنأني بعد تولي المسؤولية.. وأشكر كل من حاول إثنائي على القرار لكن أقسمت أنني لن أعود في قراري".

وأتم "طالما لم أبدأ العمل رسميا ويفعلون ذلك.. فماذا إذا استمررت في مهمتي، سأكتب ورقة استقالتي الآن".

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فيديو اليوم السابع