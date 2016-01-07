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اجتماع في اتحاد الكرة لمناقشة أزمة التسريبات.. والمصري: نهدف لاستقلالية كل اللجان

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اجتماع في اتحاد الكرة لمناقشة أزمة التسريبات.. والمصري: نهدف لاستقلالية كل اللجان اجتماع في اتحاد الكرة لمناقشة أزمة التسريبات.. والمصري: نهدف لاستقلالية كل اللجان

يعقد اتحاد الكرة اجتماعا يوم السبت المقبل لمناقشة أزمة التسريبات التي ظهرت عبر وسائل الإعلام تجمع ثروت سويلم المدير التنفيذي ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام.

وقال حمادة المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة يوم الخميس: "سنعقد اجتماعا يوم السبت لمناقشة أزمة التسريبات".

وأضاف المصري لـFilGoal.com يوم الخميس "نهدف في الاجتماع لوضع أسس من أجل استقلالية عمل كل اللجان بما فيها لجنة التحكيم".

وأسندت مهمة رئاسة لجنة التحكيم لأحمد الشناوي قبل أن يتراجع ويعتذر عن عدم الاستمرار.

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