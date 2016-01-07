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بيسيرو ينهض غاضبا: أنا طلبت رحيل الشيخ وأنطوي؟ كذب وتأليف

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بيسيرو ينهض غاضبا: أنا طلبت رحيل الشيخ وأنطوي؟ كذب وتأليف بيسيرو ينهض غاضبا: أنا طلبت رحيل الشيخ وأنطوي؟ كذب وتأليف

الأهلي 7 اتحاد الشرطة 3 ولكن النتيجة التي رأيتها ليست المرة الأولى في تاريخ الأهلي، ولا الفوز الأكبر كذلك في تاريخه.

الأهلي تفوق على اتحاد الشرطة بسبعة أهداف مقابل ثلاثة مساء الخميس على ملعب برج العرب، ليحقق واحدة من أكبر انتصاراته في تاريخ مسابقة الدوري الممتاز. (طالع التفاصيل)

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يسجل فيها الأهلي سبعة أهداف في مباراة واحدة بالدوري.

وهو ثاني أكبر رقم من الأهداف يسجله الفريق في مباراة واحدة في المسابقة.

ويبقى فوز الأهلي على الإسماعيلي بثمانية أهداف بدون مقابل في موسم 1957/1958 هو الأكبر في تاريخ الفريق الأحمر.

وهي المباراة الشهيرة التي سجل فيها صالح سليم سبعة أهداف بمفرده في رقم قياسي لم يتكرر في تاريخ الكرة المصرية.

الأهلي سجل سبعة أهداف في مباراة واحدة بالدوري ثلاث مرات، أولها كان في الموسم الأول في تاريخ المسابقة، موسم 1948/1949 حين تفوق الأهلي على السكة الحديد بسبعة أهداف دون رد.

المرة الثانية كانت في موسم 1956/1957، ووقتها فاز الأهلي على الترسانة بسبعة أهداف لهدفين.

أما آخر مرة سجل فيها فريق قلعة الجزيرة سبعة أهداف في مباراة واحدة فكانت في موسم 1958/1959 حين فاز الأهلي على الترام بسباعية بيضاء.

ويبقى فوز الأهلي على الجونة بـ13-0 في كأس الموسم الماضي هو الفوز الأكبر محلياً في تاريخ الفريق، وتاريخ مسابقتي الدوري والكأس في مصر أيضاً.

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