أمريكا توافق على بيع 5آلاف صاروخ بقيمة 800مليون دولار للعراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة بيع 5 آلاف صاروخ من طراز “هيلفاير” بقيمة 800 مليون دولار إلى العراق.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التي تشرف على صفقات بيع الأسلحة الخارجية للنواب في تصريحات أوردتها قناة “سكاي نيوز” اليوم الخميس، إن حكومة العراق طلبت شراء خمسة آلاف صاروخ “هيلفاير” جو – أرض بالإضافة إلى عشرة صواريخ تدريب .

وأشارت الوكالة إلى أن الصواريخ ستساهم في حماية الأمن القومي للولايات المتحدة وتحسن قدرة قوات الأمن العراقية على دعم العمليات القتالية المستمرة ضد تنظيم داعش الارهابي .