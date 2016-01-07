المتحدث باسم الأرصاد الجوية: درجة الحرارة تنخفض غدًا إلى 4

قال وحيد سعودي، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية الدكتور، إن درجات الحرارة ستنخفض إلى 4 غدًا، ووجود نشاط للرياح بدرجة كبيرة مصحوبة بالرمال، والأتربة.

وأضاف «سعودي»، خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الرياح الشديدة المصحوبة بالرمال والأتربة سينتج عنها اضطراب كامل في حركة الملاحة البحرية، وانخفاض في الرؤية على الطرق الصحراوية.

وأوضح المتحدث باسم الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، متابعًا أنه يجب على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة، والقيادة بهدوء على الطرق.