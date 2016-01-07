أخبار عاجلة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«الأورمان» توزع بطاطين الشتاء على الأسر الفقيرة في أسوان‎

Google+ Print
«الأورمان» توزع بطاطين الشتاء على الأسر الفقيرة في أسوان‎ «الأورمان» توزع بطاطين الشتاء على الأسر الفقيرة في أسوان‎

الأورمان توزع البطاطين على الأسر الفقيرة

قامت جمعية الاورمان، بالاشتراك مع المصرية للاتصالات، اليوم، بتوزيع بطاطين الشتاء على الأسر الفقيرة بمحافظة أسوان.

وبحضور محمود السعيد، مدير العلاقات العامة للرئيس التفيذي، والعضو المنتدب وداليا محمد وأحمد إبراهيم مسؤلا الجمعية لمحافظات الصعيد وجابر محمد مدير مكتب الجمعية بأسوان، حيث تم التوزيع بجمعية الشروق بساحل أبو غلاب وجمعية الزنيقة وجمعية كلح الجبل وحاجر الزعيرات.

وقال أحمد إبراهيم، مسؤل جمعية الأورمان لمحافظات الصعيد، إن ما قامت به الجمعية اليوم يأتي ضمن حملة الجمعية لتوزيع 160 ألف بطانية على مستوى الجمهورية لحماية الفقراء من برد الشتاء القارس يذكر أن الأورمان تقوم بتنفيذ انشطة عديدة شهريًا عبارة عن المشروعات الصغيرة وزواج اليتيمات وعمليات العيون وعمليات القلب وسداد الديون للغارمين من نزلاء السجون هذا، وسيتم توزيع لحوم مجمدة على الأهالي خلال الأيام القادمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا