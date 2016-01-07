«الأورمان» توزع بطاطين الشتاء على الأسر الفقيرة في أسوان‎

قامت جمعية الاورمان، بالاشتراك مع المصرية للاتصالات، اليوم، بتوزيع بطاطين الشتاء على الأسر الفقيرة بمحافظة أسوان.

وبحضور محمود السعيد، مدير العلاقات العامة للرئيس التفيذي، والعضو المنتدب وداليا محمد وأحمد إبراهيم مسؤلا الجمعية لمحافظات الصعيد وجابر محمد مدير مكتب الجمعية بأسوان، حيث تم التوزيع بجمعية الشروق بساحل أبو غلاب وجمعية الزنيقة وجمعية كلح الجبل وحاجر الزعيرات.

وقال أحمد إبراهيم، مسؤل جمعية الأورمان لمحافظات الصعيد، إن ما قامت به الجمعية اليوم يأتي ضمن حملة الجمعية لتوزيع 160 ألف بطانية على مستوى الجمهورية لحماية الفقراء من برد الشتاء القارس يذكر أن الأورمان تقوم بتنفيذ انشطة عديدة شهريًا عبارة عن المشروعات الصغيرة وزواج اليتيمات وعمليات العيون وعمليات القلب وسداد الديون للغارمين من نزلاء السجون هذا، وسيتم توزيع لحوم مجمدة على الأهالي خلال الأيام القادمة.