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أمريكا تفرض عقوبات على لبناني وشركته لصلتهما بحزب الله

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أمريكا تفرض عقوبات على لبناني وشركته لصلتهما بحزب الله أمريكا تفرض عقوبات على لبناني وشركته لصلتهما بحزب الله

حزب الله

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس عقوبات بحق علي يوسف شرارة المقيم بلبنان وشركة سبكتروم للاستثمار ومقرها بيروت بسبب صلات مع جماعة حزب الله.

وتقضي العقوبات بتجميد أموال شرارة وشركته سواء كانت داخل الولايات المتحدة أو لدى أمريكيين كما حظرت على الأمريكيين الدخول في أعمال معهما.

وبحسب رويترز قالت الوزارة إن شرارة تلقى ملايين الدولارات من حزب الله لاستثمارها في مشروعات تجارية تدعم الجماعة.

ولم يتسن على الفور الوصول لشرارة وشركته سبكتروم للتعليق. وتقدم سبكتروم خدمات في مجال الاتصالات بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وقال ادم زوبين القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية “يعتمد حزب الله على متواطئين في مجتمع الأعمال لإيداع وإدارة وغسل أمواله الإرهابية.”

وأضاف قائلا “نحن ملتزمون بكشف وتعطيل عمل هذه الشبكات لتقليص أموال حزب الله وإضعاف قدرته على تأجيج العنف في لبنان وسوريا والمنطقة.”

وإجراءات يوم الخميس هي الأولى وفقا لقانون صدر الشهر الماضي لتغليظ العقوبات ضد مصادر تمويل حزب الله.

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