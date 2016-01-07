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طارق الزمر مهاجمًا حمدين صباحى: "أنت مُمثل متفوق"

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طارق الزمر مهاجمًا حمدين صباحى: "أنت مُمثل متفوق" طارق الزمر مهاجمًا حمدين صباحى: "أنت مُمثل متفوق"
شن طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية - الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، هجومًا حادًا على حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، بعد تصريحات له، واصفًا إياه بالممثل المتفوق.

وقال "الزمر"، فى كلمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "لم أتصور أن قدرات صباحى التمثيلية تتفوق على قدرات خالد يوسف الإخراجية إلا أمس".

وكان "صباحى" شن هجومًا على الأجهزة الأمنية، معربًا عن رفضه عودة ما وصفه بـ"الاختفاء القسرى والاعتقالات"، مدافعًا فى الوقت ذاته عن الدكتور محمد البرادعى، واعتبره رمزًا وطنيًا رافضًا تخوينه، كما وصف دماء الإخوان فى رابعة بأنها "حرام".

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