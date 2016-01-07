رئيس جامعة الزقازيق: "الإخوان فرغوا خزنة كاملة فيا والحمد لله أنا بخير"

قال الدكتور عبد الحكيم نور الدين، رئيس جامعة الزقازيق، إنه بصحة جيدة الآن ويمتثل للشفاء بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التى تعرض لها على يد عناصر الجماعة الإرهابية منتصف الشهر الماضى، وتابع:"خلصوا خزنة عليا والحمد لله أنا بخير .. أصبت بأربع طلقات فى رجلى اليمين و3 طلقات فى رجلى الشمال والحمد الله بدأت اتعافى".

وأضاف "نور الدين" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صح النوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد الغيطى عبر فضائية "lct"، "أن مصر ابتليت بجماعة الإخوان ولكن إرادة الشعب المصرى تغلبت عليهم ولفظتهم".

وتابع:" أهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وأعتذر لراعى الكنيسة فى الزقازيق وفاقوس والحسنية، لأن ظروفى لم تسمح لى أن أقدم لهم التهنئة بنفسى".