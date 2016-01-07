مصادر: التحقيقات الأولية تشير إلى تورط "بيت المقدس" فى تفجير خط الغاز

قال مصدر أمنى، إن التحقيقات الأولية تشير إلى تنفيذ مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس تفجير خط الغاز بمدينة العريش، بواسطة عبوات ناسفة زرعت أسفل الأنبوب.

وأشار المصدر فى تصريحاتٍ له، إلى أنه لم تقع أى إصابات أو خسائر بين صفوف القوات أو فى المعدات والآليات جراء عملية تفجير خط الغاز بالعريش، لافتًا إلى أن التفجير تم على مسار الخط بمنطقة خالية من العمران، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى تنفيذ

وأكد المصدر تلقى أجهزة الأمن بلاغًا بوقوع الانفجار فى الخط بمنطقة أبو حصينى التابعة لقرية الميدان غرب العريش جنوب الطريق الدولى، وتم الدفع بقوات أمنية خاصة إلى منطقة التفجير، وجار تمشيط المنطقة بحثًا عن منفذى العملية، وانتشرت القوات بكل المناطق، وأغلقت محيط التفجير، وانتشرت على طول الطريق الدائرى بالعريش وأطلقت نيرانها بكثافة.

وقال شهود عيان، إن مجهولين فجروا مساء اليوم الخميس، خط الغاز بالعريش، وتصاعدت ألسنة النيران من مسال الخط بمنطقة الميدان غربى المدينة بشمال سيناء، وسادت حالة من الخوف بينهم جراء شدة التفجير.

من جانبه أشار مصدر مسئول بشركة الغاز المسئولة عن توفير الغاز بالعريش، إلى أنه على الفور تم إغلاق فتحات المحابس على جانبى موقع التفجير، وأن النيران حاليا تشتعل فى الكمية المتبقية ولا يمكن السيطرة عليها وسيتواصل الاشتعال لمدة 6 ساعات قادمة.

وأضاف المصدر فى تصريحاتٍ له أن التفجير تسبب فى انقطاع الغاز عن أكثر من 11 ألف مشترك، ومحطتى تزويد السيارات بالغاز، والشركة البخارية للكهرباء، بالإضافة إلى قرى سياحية، فضلاً عن أحد الأفران وعدد من المصالح الخدمية.

شهود عيان: تفجير خط الغاز بمنطقة الميدان فى العريش