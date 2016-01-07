فوائد الفراولة تحسين المناعة

الفراولة إحدى الفواكه الصحية والمفيدة للصحة بوجه عام، لذلك تفضل كثير من ربات البيوت تقديمها فى عدة صور سواء كمربى للإفطار أو مشروب صحى ومفيد تم إعداده فى المنزل أو فى صورتها الطبيعية أو باستخدامها فى صنع سلطة الفواكه وغيرها.>حول ذلك يقول دكتور أحمد الخطيب أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن الفراولة إحدى الفواكه الغنية بفيتامين سى، لذلك يساهم تناولها فى تحسين مناعة الجسم وتقويته وحماية الجسم من الإصابة من الأمراض مثل الأنفلونزا وأدوار البرد.

فوائد الفراولة لمرضى الضغط المنخفض ص

>واستكمل د. أحمد قائلا "تناول الفراولة مفيد للمرضى الذين يعانون من ضغط الدم المنخفض، نظرا لأنها تحتوى على قدر جيد من الصوديوم الذى يساهم فى خفض مستوى الضغط فى الدم وكذلك الماغنسيوم.

فوائد الفراولة للحماية من السرطان

>وتابع د. أحمد قائلا "تحتوى الفراولة على قدر جيد من مضادات الأكسدة التى تعمل على بطء نمو نشاط الخلايا السرطانية بالجسم".

وينصح د. أحمد بضرورة عدم الإفراط فى تناول الفراولة بالنسبة الأشخاص الذين لديهم حساسية من تناول الفراولة، لتجنب تعرضهم لبعض الأضرار الصحية.

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