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إعترافات الفتاة التى إغتصبها شابين بتحريض من أمها

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إعترافات الفتاة التى إغتصبها شابين بتحريض من أمها إعترافات الفتاة التى إغتصبها شابين بتحريض من أمها

تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى مساء الإثنين الماضى عندما تجردت أحد الأمهات من مشاعرها وقامت بإحضار شابين قاما  بالإعتداءوهتك عرض ابنتها وقامت بنفسها بتصويرها بكاميرا موبايل وهددتها بفضحها وفضح ابوها المنفصل عنها إذا تحدث عن ممارسة والدتها الجنس مع أحد الأشخاص أثناء وجودها بالمنزل بمفردها.

إعترافات الفتاة

وتقدمت ” ف” 16 عامًا مقيمة بالحي الثاني المجاورة الرابعة بمدينة دمياط الجديدة و”ع.ح” 41 عاما والد الفتاة ببلاغ رقم 7352 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة أمام الرائد كريم الشهاوى رئيس مباحث دمياط الجديدة.

ادلت بإعترافاتها واتهمت الفتاة والدتها المطلقة من والدها  بتحريض شباب لهتك عرضها وتصويرها عارية وذلك انتقاما من  أبيها.

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وأكدت الفتاة في فى اعترفاتهاا داخل البلاغ أنها شاهدت الأم مع أحد الأشخاص أثناء ممارستها الرذيلة ووقعت مشادة كلامية بينهما انتهت بتهديد الفتاة لوالدتها بفضحها أمام أبيها وهو ما دفع الأم للانتقام من ابنتها ودبرت لها تلك المكيدة لكسر عينها.

تم القاء القبض على الأم وتم عرضها على نيابة دمياط التى أمرت بحبس ص.ى.ع وعمرها 36 عام اربعة ايام على ذمة التحقيق بعد اعتراف ابنتها  باستقدام شابين لاغتصابها وتصويرها وهى عارية

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