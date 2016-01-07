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كيرى: الخلافات السعودية الإيرانية لن تؤثر على المفاوضات بشأن سوريا

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كيرى: الخلافات السعودية الإيرانية لن تؤثر على المفاوضات بشأن سوريا كيرى: الخلافات السعودية الإيرانية لن تؤثر على المفاوضات بشأن سوريا
قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، إنه لا بد من التعاون الدولى لحل الأزمة السورية فى أسرع وقت، مشيراً إلى أن الخلافات الإيرانية لن تؤثر على المفاوضات بشأن سوريا.

وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر صحفى، أن وزير الخارجية الإيرانى أكد التزام طهران بالاتفاق النووى وإيران أخرجت من أراضيها ما يمكنها من تصنيع قنبلة نووية، موضحاً: "سنواصل مراقبة نشاطات إيران فى المنطقة".

وأشار وزير الخارجية الأمريكى إلى أن التحالف الدولى حقق انتصارات كبيرة على داعش فى الرمادى.
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