تركيا: الهجوم على مطار في اسطنبول الشهر الماضي وراءه قذائف مورتر

ذكرت وسائل إعلام تركية يوم الخميس أن المدعين في اسطنبول خلصوا إلى أن الهجوم الذي استهدف ثاني أكبر مطارات المدينة قبل أسبوعين استُخدمت فيه قذائف مورتر وأودى بحياة عاملة نظافة.

وقالة وكالة الأناضول للأنباء الرسمية نقلا عن مكتب الادعاء في الجانب الآسيوي من اسطنبول حيث يقع المطار إن أربع قذائف مورتر أطلقت من على بعد يقدر بنحو كيلومترين.

وأسفر الحادث في مطار صبيحة جوكتشن الذي تنطلق منه وإليه رحلات محلية ودولية وتديره هيئة مطارات ماليزيا عن مقتل عاملة نظافة على متن طائرة تتبع شركة طيران بيجاسوس الاقتصادية.

وعززت تركيا إجراءات الأمن في مطاراتها الدولية في محاولتها لمنع تسلل مقاتلين أجانب إلى أراضيها وسط ملايين السائحين الذين يزورونها كل عام. وانضمت تركيا لحملة عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

لكن لم يتوفر أي دليل على وقوف الدولة الإسلامية وراء الهجوم على مطار صبيحة جوكتشن.

وأعلنت جماعة صقور حرية كردستان وهي جماعة كردية مسلحة كانت في السابق على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور- الذي يخوض حملة مسلحة منذ ثلاثة عقود من أجل حكم ذاتي أوسع للأكراد في جنوب شرق تركيا- المسؤولية عن الحادث بعد وقوعه بأيام.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن المدعين لم يقطعوا بعد بمسؤولية تلك الجماعة عن الهجوم على المطار مع استمرار التحقيقات.