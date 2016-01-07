سياسى تونسى: من الصعب تمرير التعديل الوزارى الجديد فى البرلمان

قال المحلل السياسى التونسى، زياد الهانى، إن تمرير التعديل الوزارى الجديد فى البرلمان لن يكون بالأمر اليسير مثل ما حدث قبل ذلك، لأن بعض الأحزاب غير راضية على هذا التعديل.

وأضاف "الهانى" خلال مداخلة هاتفية له على قناة "الغد العربى" الإخبارية، مع الإعلامى محمد عبد الله، أن الاتحاد العام التونسى للشغل وجه رسالة ضمنية إلى البرلمان، وتحديداً إلى الأطراف الرافضة لهذه الحكومة مفادها ضرورة تكاتف الجهود من أجل إسقاط هذه الحكومة، وتابع "هذه الحكومة لا تستجيب لمطالب الشارع التونسى، لأن تشكيلها جاء من خلال ترضيات بعض الأطراف واستبعاد الكفاءات، هذه الحكومة تعتبر تقاسم مغانم كراسى السلطة".

وأوضح المحلل السياسى التونسى: "هناك ضرورة حيوية لتغيير هذه الحكومة بعد أن ثبت فشلها وعجزها عن تحمل المسئولية، لذلك يجب أن يتم توحيد كل الجهود لمعرفة معالجة أماكن الخلل".

وأكد "الهانى" أن حزب النهضة الإسلامى له محافظ فى هذه الحكومة، كما أن له أشخاصا قريبين منه فى هذه الحكومة مثل وزير التشغيل الحالى، قائلاً: "ما يحدث فى تشكيل هذه الحكومة ما هو إلا عملية ترضيات لبعض الأطراف".