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أخبار السعودية اليوم..وزير الدفاع السعودى:اندلاع حرب مع إيران كارثة لن نسمح بها

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أخبار السعودية اليوم..وزير الدفاع السعودى:اندلاع حرب مع إيران كارثة لن نسمح بها أخبار السعودية اليوم..وزير الدفاع السعودى:اندلاع حرب مع إيران كارثة لن نسمح بها
ركزت أخبار على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار السعودية اليوم، أوردت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، اليوم الخميس، إعلان ولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، إن نشوب حرب بين بلاده وإيران سيكون إيذانًا بكارثة، وإن الرياض لن تسمح بها.

ونقلت عنه قوله فى مقابلة: "هذا شىء لا نتوقعه على الإطلاق وأيًا كان من يدفع فى هذا الاتجاه فهو شخص لا يتمتع برجاحة العقل."

وأضاف الأمير محمد، أن الرياض قلقة مما تراه ميلاً من الولايات المتحدة للعب دور أقل فى الشرق الأوسط، وتابع: "على الولايات المتحدة أن تدرك أنها البلد رقم واحد فى العالم، وعليها أن تتصرف على هذا الأساس."

ومن أخبار السعودية اليوم، قال الدكتور أنور ماجد عشقى، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بجدة، إن المملكة العربية السعودية لا يؤثر فى اقتصادها قطع العلاقات التجارية مع إيران، مضيفاً أن إيران لديها نقاط ضعف، والمشكلة بين المملكة والحكام وليس مع شعب إيران.

وأضاف، خلال مداخلة عبر الأقمار الصناعية، مع برنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى تامر أمين، أن سلاح الجو الإيرانى معطل بسبب قِدمه ولا يستطيع الوصول حتى إلى الشواطئ اليمنية، مستطرداً: "نريد من إيران إيقاف تدخلاتها فى شئون الدول العربية وأهلاً بها جارة وصديقة فقط".

وأشار عشقى، إلى أن الحزب الجمهورى الأمريكى يريد ضرب إيران عسكرياً والديمقراطى يريد احتواءها سياسياً، مردفاً: "لا نريد أى ضرر أو دمار لإيران، وإنما نريدها أن تبتعد عن التدخل فى شئون الشرق الأوسط".

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مصر 365

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