صور| محافظ سوهاج ومدير الأمن يهنئ الأقباط باحتفالات عيد الميلاد المجيد‎

قام الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم يرافقه اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد أشرف أبو المكارم رئيس الأمن الوطني بالمحافظة والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري بسوهاج وعدد من مشايخ الأزهر والأوقاف والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

قام المحافظ بزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك ومطرانية الأقباط الأرثوذكس، والتقى بفضيلة أ.د عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، أثناء تهنئته للأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس بكنيسة ماري جرجس في سوهاج.

كما زار مطرانية الأقباط الإنجليين في سوهاج ومطرانيات إخميم والمنشأه وجرجا والبلينا وطما وطهطا والمراغة، كما قام بزيارة جمعية بيت الرحمة المسيحية في سوهاج، حيث شارك أكثر من 50 طفلًا من أطفال الجمعية فرحتهم بالعيد وتقديم الحلوى وكحك العيد لهم كهدية يوم العيد، بالإضافة إلى مبلغ مادي كعيدية.

وأكد المحافظ خلال جولته على عمق مشاعر الأخوة التي تربط بين عنصري الشعب المصري، حيث يسود المجتمع روح التسامح والمحبة، لافتًا ‘‘ إلى أن الأعياد الإسلامية والمسيحية هي أعياد لكافة الشعب المصري فمنذ أيام قليلة احتفل الشعب المصري بالمولد النبوي الشريف وها هو اليوم يحتفل بعيد الميلاد المجيد’’.

وأضاف ‘‘ أن الجميع شركاء في هذا الوطن وأن الشعب المصري لم ولن يعرف يومًا فرقًا بين مسلم ومسيحي فجميعنا مصريون والتاريخ خير شاهد، ويتضح ذلك من خلال الحروب والثورات المصرية المجيدة التي خاضها الشعب المصري’’.