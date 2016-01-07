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"التعليم" توقع بروتوكول تعاون مع أمن القليوبية لتأمين امتحانات نصف العام

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"التعليم" توقع بروتوكول تعاون مع أمن القليوبية لتأمين امتحانات نصف العام "التعليم" توقع بروتوكول تعاون مع أمن القليوبية لتأمين امتحانات نصف العام
‏قالت ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية أمن القليوبية لتأمين لجان الامتحانات وتأمين اللجان وخطوط نقل الأسئلة وأوراق الإجابات والاستراحات والمراقبين والطلاب.

وأضافت أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مديريات الصحة والكهرباء والبترول والتموين لتوفير الخدمات الصحية والإسعاف والوقود للسيارات وتأمين عدم انقطاع التيار الكهربى.

وأكدت وكيل وزارة التعليم فى تصريحات صحفية أنه تم التنبيه على ضرورة اتخاذ كل احتياطات الأمن داخل وخارج اللجان ومنع دخول السيارات أو الدراجات البخارية أوقوفها بجوار اللجان.

وقالت ألفت فرغلى إنه تم تدريب أفراد الأمن على أعمال تأمين اللجان ومواجهة أى خروج عن القانون محذرة من أي تجاوز خلال الامتحانات.
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