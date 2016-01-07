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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يوزع "العيدية" على الأطفال بالكنيسة

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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يوزع "العيدية" على الأطفال بالكنيسة بالصور.. محافظ جنوب سيناء يوزع "العيدية" على الأطفال بالكنيسة
هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أقباط جنوب سيناء خاصة ومصر عامة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأكد المحافظ خلال كلمة ألقاها، أن المصريين مسلمين ومسيحيين جسد واحد، تنمو الأمة بهم وتتقدم، وأن الكنيسة في وطنية وأننا جميعا نسيج واحد ضد الإرهاب.

وزار فودة زار كاتدرائية السمائين بشرم الشيخ، حيث التقى الأنبا أبولو أسقف جنوب سيناء على رأس وفد من القيادات الأمنية والتنفيذية والأزهر الشريف، والأوقاف ومستثمري جنوب سيناء، وقدم المحافظ خلال الزيارة العيدية للأطفال بالكنيسة فى جو سادته البهجة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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