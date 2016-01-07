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محافظ سوهاج ومدير الأمن يزوران الكنائس لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد

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قام الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، يرافقه اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج والعميد أشرف أبو المكارم رئيس الأمن الوطنى بالمحافظة والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكرى بسوهاج وعدد من مشايخ الأزهر والأوقاف، بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وزار المحافظ، مطرانية الأقباط الكاثوليك ومطرانية الأقباط الأرثوذكس، والتقى مع الدكتورعباس شومان وكيل الأزهر الشريف، خلال تهنئته للأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس بكنيسة مارجرجس بسوهاج، كما زار مطرانية الأقباط الإنجليين بسوهاج ومطرانيات أخميم والمنشاه وجرجا والبلينا وطما وطهطا والمراغة، وجمعية بيت الرحمة المسيحية بسوهاج.

وأكد المحافظ خلال جولته على عمق مشاعر الأخوة التى تربط بين عنصرى الشعب المصرى، حيث يسود المجتمع روح التسامح والمحبة، لافتا إلى أن الأعياد الإسلامية والمسيحية هي أعياد لكافة الشعب المصرى.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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