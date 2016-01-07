رئيس الأركان الأمريكى: واشنطن ملتزمة بدعم القوات العراقية للقضاء على داعش

>أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف فرنسيس دانفورد عن استعداد واشنطن والتزامها المستمر لتقديم كل أشكال الدعم اللازم للقوات المسلحة العراقية لتطهير باقى الأراضى من سيطرة تنظيم (داعش)الإرهابي، وإعادة إعمار المناطق المحررة من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى لدانفورد اليوم الخميس فى بغداد مع رئيس الأركان العراقى عثمان الغانمي، عقب مباحثات استعرضت الانتصارات العراقية التى تحققت على داعش وآخرها تحرير مدينة الرمادى من قبضة التنظيم.. وناقش الجانبان إمكانية الاستفادة من الموارد المتاحة لاستكمال معركة تحرير الموصل مركز محافظة نينوى من سيطرة داعش.

واعتبر دانفورد الانتصارات التى تحققت فى الرمادى كانت نتيجة الاستعدادات الجيدة لعدة اشهر، وان ما قامت به القوات العسكرية من نتائج فى الرمادى يعكس الصورة المستقبلية لجيش العراق، وقال: الجيش العراقى فى الطريق السليم لبناء جيش محترف قوى يعكس صورة الشعب العراقى خاصة بعد التضحيات التى قدمها.

وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما جدد - فى اتصال هاتفى تلقاه رئيس الوزراء د. حيدر العبادى مساء أمس الأربعاء - مساندة بلاده للعراق فى حربه ضد الإرهاب وتقديم كافة أنواع الدعم بما فيه ضربات طيران التحالف الدولى والتسليح والتدريب، مشددا على وقوف واشنطن مع سيادة العراق ووحدة أراضيه.