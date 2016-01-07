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الأطراف المتصارعة في جنوب السودان توافق على تقاسم المناصب الوزارية

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الأطراف المتصارعة في جنوب السودان توافق على تقاسم المناصب الوزارية الأطراف المتصارعة في جنوب السودان توافق على تقاسم المناصب الوزارية

رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت

قال رئيس اللجنة المكلفة بمراقبة اتفاق السلام في جنوب السودان إن الأطراف المتصارعة وافقت يوم الخميس على تقاسم مناصب وزارية في حكومة انتقالية للوحدة الوطنية.

كان رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار وقعا في أغسطس اب على اتفاق لإنهاء القتال الذي أودى بحياة الآلاف ودفع أكثر من مليونين للنزوج.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية تظل في السلطة 30 شهرًا يعقبها إجراء انتخابات.

وبحسب رويترز قال فيستوس ماجوني رئيس لجنة المراقبة إن حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الذي يرأسه كير سيعين 16 وزيرًا منهم وزراء المالية والدفاع والعدل بينما سيعين الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي يرأسه مشار عشرة وزراء منهم النفط والداخلية.

وأضاف ماجوني في بيان أن الأحزاب الأصغر ستحصل على 4 مقاعد وزارية منها الشؤون الخارجية ووزارة شؤون مجلس الوزراء.

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