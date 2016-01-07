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سعد الحريرى عبر "تويتر": حصار "مضايا" السورية إعدام مدينة بسيف التجويع

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سعد الحريرى عبر "تويتر": حصار "مضايا" السورية إعدام مدينة بسيف التجويع سعد الحريرى عبر "تويتر": حصار "مضايا" السورية إعدام مدينة بسيف التجويع
انتقد سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان الأسبق، ورئيس تيار المستقبل، حصار مدينة مضايا السورية، ومنع الغذاء والدواء عن المواطنين منذ شهرين، واصفًا الحصار بأنه إعدام مدينة بسيف التجويع.

وقال الحريرى، فى تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "شهران من الحصار ومنع الغذاء والدواء عن 40 ألف مدنى فى مضايا.. أين ضمير العالم؟.. حصار مضايا إعدام مدينة بسيف التجويع".


>- "مضايا" كارثة إنسانية بشعة عار على جبين العالم.. المدينة السورية يموت أهلها يوميًا جوعًا وعطشًا..نظام الأسد وحزب الله يحاصراها لأكثر من 7شهور.. الماء والملح غذاء الأطفال والسكان يضطرون لأكل لحوم القطط
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