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قوات الجيش اليمنى تسيطر على ميناء ميدى بمحافظة حجة

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قوات الجيش اليمنى تسيطر على ميناء ميدى بمحافظة حجة قوات الجيش اليمنى تسيطر على ميناء ميدى بمحافظة حجة
استعادت قوات الجيش الوطنى اليمنى مدعومة من التحالف العربى ، ميناء ميدى المطل على ساحل البحر الأحمر فى محافظة حجة بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثى وصالح الانقلابية.

وقالت مصادر حكومية يمنية ، فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز" اليوم الخميس ، إن قوات الجيش حققت تقدما فى المناطق المحيطة بالميناء خلال المعارك التى استمرت يومين ، فيما تواصل تطهير بعض الجيوب من المليشيات.

من جانب آخر ، قتل مدنيان اثنان فيما أصيب 27 آخرون فى قصف عشوائى للحوثيين وقوات صالح على الأحياء السكنية فى تعز ، فيما قتل 7 حوثيين فى غارة لمقاتلات التحالف استهدفت عربة فى ميناء المخا فى محافظة تعز.

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