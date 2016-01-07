فتحي مبروك يرد بقوة على ' اتهامات تفويت لقاء الشرطة لصالح الأهلي '

رد فتحي مبروك المدير الفني لنادي اتحاد الشرطة بقوة على "اتهامات تفويت لقاء اتحاد الشرطة لصالح الأهلي" مشيرا إلى أن "لن أقبل ما يُقال".

وكان الأهلي قد اكتسح اتحاد الشرطة في المباراة المؤجلة بينهما من خامس جولات الدوري المصري بسبعة أهداف مقابل ثلاثة (طالع التفاصيل).

وانهالت الاتهامات على فتحي مبروك بالتراخي أمام الأهلي. فهل هذا حدث؟ سؤال رد عليه فتحي مبروك خلال المؤتمر الصحفي.

وقال فتحي مبروك: "لن أقبل تلك الاتهامات. لن أقبل".

وأضاف ردا على سؤال أحد الصحفيين "من مصلحتي كمدرب أن أقدم مباراة جيدة ليشيد الجميع بفريقي".

وأكمل حديثه قائلا: "ما يُقال من اتهامات بعيدا عن تفكيري وضميري ولن أتحدث عن من يتهمني. ليس من عادتي ذلك".

وأتم "فارق الإمكانيات واضح للغاية من قبل انطلاق المباراة. الأهلي يمتلك إمكانيات فردية وجماعية ليست متواجدة في أي فريق".

ورفع الأهلي رصيده بذلك الانتصار إلى 22 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بعد خوضه لـ10 مباريات، وذلك بالتساوي مع المصري الذي يأتي رابعا ولكن من 11 لقاء.

وبقى اتحاد الشرطة بلا أي انتصار ليتجمد عند النقطة السابعة في المركز الـ16.