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الشناوي يرفض تدخلات أحمد مجاهد ويلوح بالاستقالة من رئاسة لجنة الحكام

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الشناوي يرفض تدخلات أحمد مجاهد ويلوح بالاستقالة من رئاسة لجنة الحكام الشناوي يرفض تدخلات أحمد مجاهد ويلوح بالاستقالة من رئاسة لجنة الحكام

تقدم أحمد الشناوي رئيس لجنة الحكام باعتذار شفوي لجمال علام رئيس لجنة الحكام بعد أيام قليلة من توليه المهمة رسميا.

وعلم FilGoal.com أن الشناوي يرفض تدخلات أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة مما أغضبه وقرر الاعتذار عن عدم الاستمرار في المهمة.

ويريد الشناوي أن ينأى بنفسه عن أي صراعات داخل اتحاد الكرة تخص الحكام.

وقال الشناوي لعلام: "لا أريد الدخول في صراعات.. أسعى لخدمة الحكام وأعتذر عن عدم الاستمرار في المهمة".

لكن يحاول اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إقناع الشناوي بالتراجع عن الاستقالة.

وصرّح الشناوي لـFilGoal.com مساء الخميس أنه سيبدأ مهام اختيار الحكام بعد مباراة يوم الأثنين، إذ وجد عندما حضر أنه كان قد تم اختيار الحكام للمباريات حتى منتصف الأسبوع المقبل.

الشناوي لـ في الجول: سنبدأ اختيار الحكام للمباريات بعد مواجهات الأثنين المقبل

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