للحماية من الصلع وسقوط الشعر اديها جرجير وبقدونس

تساقط الشعر "الصلع"

التغذية الصحية لوقاية من تساقط الشعر

1)الجرجير

2)البقدونس

الصلع وتساقط الشعر إحدى المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، مثل عدم العناية الجيدة بصحة الشعر وكذلك التغذية غير الصحية.>حول ذلك يقول دكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن الصلع عبارة عن سقوط الشعر بصورة ملحوظة حيث يبدأ عند الرجال من منتصف فروة الشعر بينما المرأة من الجانبين.>واستكمل د. طايع قائلا: "هناك بعض الأطعمة التى يجب على الأشخاص الاهتمام بتناولها لوقاية من مشاكل تساقط الشعر "الصلع" وأهمها:>الجرجير أفضل الخضراوات المفيدة لحماية فروة الرأس من سقوط الشعر "الصلع"، نظرا لأنه يحتوى على بعض الزيوت والمواد التى تعمل على تقوية بصيلة الشعر وبالتالى يقل حدوث تساقط للشعر.>البقدونس أحد الخضراوات الغنية بفيتامين أ المفيد لتقوية الشعر وبصيلة الشعر لذلك يساهم تناوله فى حماية الشعر من سقوط الشعر وظهور الصلع.

لذلك ينصح د. طايع بضرورة الاهتمام بتناول طبق السلاطة الذى يحتوى على خضراوات مفيدة للصحة الشعر والجسم بصفة عامة وكذلك تقوية الشعر وحماية فروة الرأس من سقوط الشعر.