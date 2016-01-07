أخبار عاجلة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة -
الإعلان عن وظائف خالية في البترول للمؤهلات العليا والمتوسطة والتقديم إلكترونيا الآن -
مجلس الوزراء || إنهاء الجدل حول الزيادة 30% برواتب الموظفين من شهر يوليو المقبل -
من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة تكشف: قلة النوم تسبب الزهايمر لمنعها المخ من تطهير السموم

Google+ Print
دراسة تكشف: قلة النوم تسبب الزهايمر لمنعها المخ من تطهير السموم دراسة تكشف: قلة النوم تسبب الزهايمر لمنعها المخ من تطهير السموم
ربط العديد من الأبحاث الطبية بين قلة النوم وارتفاع فرص الإصابة بالزهايمر، إحدى الصور الشائعة لمرض الخرف، وهو يصيب أكثر من 44 مليون شخصاً وفقاً لآخر الإحصاءات.

وفسرت مؤخراً دراسة طبية حديثة العلاقة بين عدم الحصول على القدر الكافى من النوم وارتفاع فرص الإصابة بالزهايمر، وأكدت أن قلة النوم تمنع المخ من تطهير السموم العالقة به، والتى تتسبب فى الإصابة بمرض الزهايمر مثل بروتين البيتا أميلويد.

وتابعت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة أوريجون للعلوم والصحة فى أمريكا أنه مع مرور الوقت تتراكم السموم داخل المخ وتساهم فى إتلافه، وترفع فرص الإصابة بمرض الزهايمر، وهو ما يوصى بالنوم لفترات كافية.

وأوصت الكثير من الأبحاث الطبية بالحصول على القدر الكافى من النوم بما لا يقل عن 6 إلى 8 ساعات يومياً، للتمتع بصحة أفضل والحد نظرياً من فرص الإصابة بالأمراض، والتى تشمل السكرى والاكتئاب وأمراض القلب، وكشفت العديد من الدراسات أن قلة النوم تؤدى إلى تراكم طبقات الأميلويد الضارة فى المخ وترفع فرص الإصابة بمرض الزهايمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365