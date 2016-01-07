الهند تدعو باكستان لتعقب مهاجمي القاعدة الجوية قبل استئناف الحوار

دعت الهند باكستان يوم الخميس لاتخاذ موقف “سريع وحاسم” ضد متشددين تتهمهم نيودلهي بالضلوع في هجوم على قاعدة جوية هندية وذلك قبل أيام من استئناف محادثات سلام يخيم عليها التوتر بين البلدين المسلحين نوويا.

وكان من المقرر عقد الاجتماع بين وكيلي وزارة الخارجية في البلدين في 15 يناير، لكن لم يتضح بعد إن كان الاجتماع سيُعقد في موعده بعد الهجوم الذي وقع قبل أيام على قاعدة تابعة لسلاح الجو الهندي قرب الحدود مع باكستان.

وبحسب رويترز قالت وزارة الخارجية الهندية إنها زودت إسلام اباد بمعلومات تفيد بأن مدبري الهجوم جاءوا من باكستان.

وردا على سؤال للصحفيين ما إذا كان الاجتماع سيعقد في موعده قال المتحدث باسم الوزارة فيكاس سواروب “الكرة الآن في ملعب باكستان… الموضوع المطروح أمامنا حاليا هو رد باكستان على الهجوم الإرهابي.”

وقال مسؤول باكستاني كبير إن الهند قدمت معلومات تضمنت أرقام هواتف ومكالمات هاتفية مسجلة ومواقع تعتقد انها تخص المهاجمين أو المتعاونين معهم.

وقال المسؤول الباكستاني إن بلاده تتحرى عن المعلومات وعبر عن أمله ألا تُلغى المحادثات.

ويسعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الباكستاني نواز شريف للحفاظ على استمرار الحوار بعد الهجوم الذي أودى بحياة سبعة من أفراد الجيش الهندي وإصابة 22 آخرين.