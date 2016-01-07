خبر في الجول - عقد إسلام جمال ومستحقات شيكابالا يهددان انتقال باهر للزمالك

قد تتعثر المفاوضات بين الزمالك والإسماعيلي فيما يخص انتقال باهر المحمدي إلى القلعة البيضاء.

وصرح مصدر مسؤول لـFilGoal.com طلب عدم ذكر اسمه "الزمالك طلب عدة شروط جعلت المفاوضات تتوقف حتى نجد صيغة جديدة للتفاوض".

وأوضح "الزمالك يرغب في أن يتجاهل الإسماعيلي بعض المستحقات التي يطلبها الدراويش فيما يخص صفقة شيكابالا".

وأردف "كذلك الزمالك وهو يتفاوض لإتمام صفقة باهر المحمدي تحدث في صفقة أخرى وهي انتقال إسلام جمال للإسماعيلي".

وأفاد "الزمالك أثناء المفاوضات وجدناه يطلب ألا يلعب إسلام جمال ضد الفريق الأبيض لو انتقل للإسماعيلي. ويرغب النادي كتابة ذلك في العقد".

وأكد "هذه الأمور جعلت الإسماعيلي يتريث في اتخاذ قراره. الآن المفاوضات تعطلت ولازلنا لا نعلم هل سنتحدث مجددا أم لا".