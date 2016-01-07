أخبار عاجلة

من الرجل الذي سيخيره الله يوم القيامة من حور العين ما يشاء؟ -
8 الصبح - حلقة عن الضربة الأمريكية لقوات بشار فى سوريا - حلقة السبت 8-4-2017 -
المحمدي يساعد مانشستر سيتي على إسقاط هال بثلاثية في «البريمير ليج» -
ليفربول يتخطى عقبة ستوك سيتي في «البريمير ليج» -
شالكه يُمطر شباك فولفسبورج برباعية في «البوندسليجا» -
بوروسيا مونشنغلادباخ يذل كولن بثلاثية في الدروي الألماني -
كوستا وهازارد يقودان هجوم تشيلسي أمام بورنموث -
تشكيلة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في قمة «البوندسليجا» -
«البوندسليجا»| فرايبورج يفوز على ماينز.. وهوفنهايم يخسر من هامبورج -
تعرف على المستندات وخطوات الحصول على تصريح السفر للطلبة والعاملين بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صالح جمعة يصنع هدفا للمرة الرابعة.. وربيعة يسجل

Google+ Print
صالح جمعة يصنع هدفا للمرة الرابعة.. وربيعة يسجل صالح جمعة يصنع هدفا للمرة الرابعة.. وربيعة يسجل

واصل صالح جمعة هوايته في صناعة الأهداف بعدما صنعه للمرة الرابعة والثانية على التوالي لرامي ربيعة في لقاء اتحاد الشرطة.

ويستضيف الأهلي منافسه الشرطة في ملعب برج العرب في إطار المباراة المؤجلة بينهما من سادس جولات الدوري المصري.

فسجل رامي ربيعة هدفا بعد متابعته عرضية قادمة من الناحية اليسرى في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 58 عاد صالح جمعة لإرسال عرضية جديدة من الناحية اليسرى لينقض عليها ربيعة برأسية مسجلا هدفه الشخصي الثاني والسادس لفريقه في شباك الشرطة.

وتعد هذه هي أول مرة يسجل فيها ربيعة هدفين في مباراة واحدة مع الأهلي.

وبشكل عام أول مرة يسجل هدفين مع الأهلي منذ عودته من الاحتراف في سبورتنج لشبونة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع