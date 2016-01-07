صالح جمعة يصنع هدفا للمرة الرابعة.. وربيعة يسجل

واصل صالح جمعة هوايته في صناعة الأهداف بعدما صنعه للمرة الرابعة والثانية على التوالي لرامي ربيعة في لقاء اتحاد الشرطة.

ويستضيف الأهلي منافسه الشرطة في ملعب برج العرب في إطار المباراة المؤجلة بينهما من سادس جولات الدوري المصري.

فسجل رامي ربيعة هدفا بعد متابعته عرضية قادمة من الناحية اليسرى في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 58 عاد صالح جمعة لإرسال عرضية جديدة من الناحية اليسرى لينقض عليها ربيعة برأسية مسجلا هدفه الشخصي الثاني والسادس لفريقه في شباك الشرطة.

وتعد هذه هي أول مرة يسجل فيها ربيعة هدفين في مباراة واحدة مع الأهلي.

وبشكل عام أول مرة يسجل هدفين مع الأهلي منذ عودته من الاحتراف في سبورتنج لشبونة.